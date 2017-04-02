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41 сэйв Худобина помог «Бостону» одержать победу в матче с «Чикаго»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Райн Спунер, Патрис Бержерон и Кеван Миллер, а у хозяев льда шайбы забросили Артемий Панарин и Джордин Туту.

Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне (видео)

Российский голкипер гостевой команды Антон Худобин отразил 41 из 43 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Чикаго» с 107-ю очками занимает первое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на шестой строчке на «Востоке», имея в активе 92 балла.

В следующем матче «Блэкхокс» 5 апреля на выезде сыграет с «Колорадо», а «Брюинз» в этот же день примет «Тампу».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Чикаго - Бостон - 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Голы:

Спунер (Хара, Карло), 6:34 (0:1). Бержерон (Маршанд), 18:57 (0:2 - бол.). Панарин (Сибрук, Паник), 38:12 (1:2). Миллер К. 49:15 (1:3). Туту (Сибрук, Хэйден), 49:40 (2:3).

Место и дата

02 апреля 19:30, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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