41 сэйв Худобина помог «Бостону» одержать победу в матче с «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду уступил «Бостону» со счетом 2:3.

В составе победителей голами отметились Райн Спунер, Патрис Бержерон и Кеван Миллер, а у хозяев льда шайбы забросили Артемий Панарин и Джордин Туту.

Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне (видео)

Российский голкипер гостевой команды Антон Худобин отразил 41 из 43 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Чикаго» с 107-ю очками занимает первое место в Западной конференции, а «Бостон» расположился на шестой строчке на «Востоке», имея в активе 92 балла.

В следующем матче «Блэкхокс» 5 апреля на выезде сыграет с «Колорадо», а «Брюинз» в этот же день примет «Тампу».

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