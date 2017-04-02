41 сэйв Худобина помог «Бостону» одержать победу в матче с «Чикаго»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду
уступил «Бостону» со счетом 2:3.
В составе победителей голами отметились Райн Спунер, Патрис Бержерон и Кеван Миллер, а у хозяев льда шайбы забросили Артемий Панарин и Джордин Туту.
Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне (видео)
Российский голкипер гостевой команды Антон Худобин отразил
41 из 43 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
«Чикаго» с 107-ю очками занимает первое место в Западной конференции,
а «Бостон» расположился на шестой строчке на «Востоке», имея в активе 92 балла.
В следующем матче «Блэкхокс» 5 апреля на выезде сыграет с «Колорадо»,
а «Брюинз» в этот же день примет «Тампу».
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