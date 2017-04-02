Алексей Лунин: Сегодняшний поединок показал, что по индивидуальным характеристикам спартаковцы сильнее оренбуржцев

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче 21-го тура первенства молодежных команд.

– Нам противостояла добротная команда — соперник, который после зимнего перерыва не уступил ни в одной встрече. Что касается содержания матча, то считаю, что мы должны играть лучше. Наши ребята забили хорошие мячи. Особенно понравился гол Ломовицкого: прошла быстрая атака, была выполнена своевременная передача. Мы предупреждали футболистов о том, что, несмотря на счет, нельзя успокаиваться. Но за дубль выступают молодые игроки, у которых еще не так много опыта. Группа ребят совершила несвойственные им ошибки. Что ж, будем учиться дальше. В целом сегодняшний поединок показал, что по индивидуальным характеристикам спартаковцы сильнее оренбуржцев.

– Как оцените игру спартаковских легионеров?

– Видно, что они обладают большим потенциалом. Но ребятам еще требуется время для того, чтобы адаптироваться в новой команде и найти общий язык с партнерами.