Сергей Брызгалов выбыл на три недели
Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов выбыл на три недели из-за
частичного повреждения икроножной мышцы.
«Сергей почувствовал
резкую боль в икроножной мышце во время матча с «Уралом» и попросил замены.
Магнитно-резонансная томография, проведенная в Москве, подтвердила надрыв
мышцы. Это как минимум три недели лечения», - говорится на официальном сайте «Анжи».
Напомним, матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:3.
Матч
Голы
Ильин 22 (0:1). Прудников 49 (1:1). Хубулов 53 (2:1). Гасанов 57 (2:2 - автогол). Манучарян 88 (2:3).
Состав
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Фибел, Кацаев (Яковлев, 75), Брызгалов (Гасанов, 46), Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Прудников, Будковский
Урал: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин
Незабитые пенальти
Манучарян (Урал), 84
Предупреждения:
Фибел, 83 - Емельянов, 34; Данцев, 45; Манучарян, 54; Бикфалви, 61
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
31 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция