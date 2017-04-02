Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Брызгалов выбыл на три недели

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитник «Анжи» Сергей Брызгалов выбыл на три недели из-за частичного повреждения икроножной мышцы.

 «Сергей почувствовал резкую боль в икроножной мышце во время матча с «Уралом» и попросил замены. Магнитно-резонансная томография, проведенная в Москве, подтвердила надрыв мышцы. Это как минимум три недели лечения», - говорится на официальном сайте «Анжи».

Напомним, матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:3.

Матч

Анжи - Урал - 2:3 (0:1)

Голы

Ильин 22 (0:1). Прудников 49 (1:1). Хубулов 53 (2:1). Гасанов 57 (2:2 - автогол). Манучарян 88 (2:3).

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Жиров, Мусалов, Фибел, Кацаев (Яковлев, 75), Брызгалов (Гасанов, 46), Хубулов (Дудиев, 63), Гулиев, Прудников, Будковский

Урал: Заболотный, Данцев (Меркулов, 77), Новиков, Балажиц, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 50), Ильин

Незабитые пенальти

Манучарян (Урал), 84

Предупреждения:

Фибел, 83 - Емельянов, 34; Данцев, 45; Манучарян, 54; Бикфалви, 61

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

31 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Энерджайзер» против трусости. Ловчев – о матче «Рубин» – «Зенит»«Энерджайзер» против трусости. Ловчев – о матче «Рубин» – «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев не нашел в игре «Рубина» и «Зенита» поводов для радости.ЦСКА стал вторым после «Спартака» клубом, одержавшим 400 побед в чемпионатах РоссииПобеда ЦСКА в домашнем матче 21-го тура РФПЛ над «Крыльями Советов» (2:1) стала для команды 400-й в чемпионатах России, сообщает «Газета.ru».Константин Лепехин: Общественность должна знать, почему футболисты пропускают матчи сборнойБывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о ситуации, когда нападающий Артем Дзюба пропустил два матча сборной России, но сыграл за клуб.Дзюба любит сборную!Дзюба любит сборную!Форвард «Зенита» – не первый в Санкт-Петербурге, кого подозревают в игнорировании национальной команды.Дзюба не любит сборную?Дзюба не любит сборную?В нашем удивительном футболе порой творится нечто совсем уж странное.Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себяГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Алана Дзагоева.Гендиректор «Терека»: Разговоров о смене Рахимова нетГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что последние неудачи команды – не повод поднимать тему о возможной смене главного тренера Рашида Рахимова.Виктор Гончаренко: После того, как счет стал 2:0, мы снизили активностьГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.Вадим Скрипченко: Был шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилосьГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.Виктор Гончаренко: Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчамГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.Александр Кержаков: Игроки «Зенита» не понимают Луческу? Да глупости это!Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).В обороне – винегрет. ЦСКА победил, но с большими вопросамиВ обороне – винегрет. ЦСКА победил, но с большими вопросамиЦСКА оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1) в матче 21-го тура РФПЛ.ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в МосквеФутболисты ЦСКА нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу (2:1).Бранислав Иванович: Такие поля, как на «Казань Арене», помогут развитию футбола в РоссииЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).РФПЛ. 21-й тур. «Рубин» уступил «Зениту», ЦСКА победил «Крылья Советов» и другие матчиВсе матчи 21-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Игнашевич – рекордсмен страныИгнашевич – рекордсмен страныЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич побил отечественный рекорд всех времен по числу матчей в чемпионате.Акинфеев обновил личный рекорд по продолжительности «сухой» серииВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения.Мориц Бауэр: «Зенит» забил два легких гола, воспользовавшись ошибками «Рубина»Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).«Зенит» после залпа «Авроры» и «Рубин» имени Слепцовой. Колонка Цыбанева«Зенит» после залпа «Авроры» и «Рубин» имени Слепцовой. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о победе «Зенита» в Казани над «Рубином» (2:0).Артем Дзюба: В России многие на диване любят обсуждать, кто там деревья, открывая баночку пиваНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).
Хоккей
Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне (видео)
Футбол
Дэнни Уэлбек: «Арсенал» хочет подняться выше, но потерял два очка
Футбол
Арсен Венгер: Не знаю, сколько еще пробуду в «Арсенале». Решение будет скоро
Хоккей
Матч юниорской сборной России был отменен из-за отсутствия скорой помощи
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Сергей Брызгалов
Сергей Брызгаловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости