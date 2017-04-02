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Vaevictis Esports и Virtus.pro вышли в финал Континентальной лиги

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Команды Vaevictis Esports и Virtus.pro вышли в гранд-финал весеннего сплита Континентальной лиги.

В полуфинальных матчах Vaevictis Esports обыграла Vega Squadron со счетом 3:1, а Virtus.pro переиграла M19 со счетом 3:2.

Гранд-финал состоится 9 апреля на новой киберспортивной арене Riot Games в Москве.

Победитель получит 1 500 000 рублей и отправится в Бразилию на MSI-2017, чтобы защитить честь СНГ на международной арене.

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