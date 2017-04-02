«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявили
В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле
сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).
Счет в матче на седьмой минуте первого тайма открыл полузащитник гостей Сами Хедира. Во второй половине встрече неаполитанцы отыгрались усилиями Марека Гамшика.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Ювентус» с 74 очками лидирует в турнирной таблице, а «Наполи»
расположился на третьей строчке, имея в активе 64 балла.
В следующем туре «старая сеньора» 8 апреля примет «Кьево», а
подопечные Маурицио Сарри отправятся в Рим, где 9 апреля сыграют с «Лацио».
Чемпионат Италии
30-й тур
Матч
Голы
Хедира 7 (0:1). Гамшик 60 (1:1).
Состав
Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич (Гулам, 79), Аллан (Зелински, 68), Гамшик (Рог, 76), Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина (Куадрадо, 62), Пьянич (Ринкон, 87), Маркизио (Дибала, 80), Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Инсинье, 37 - нет
Место и дата
02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция