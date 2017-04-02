«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявили

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).

Счет в матче на седьмой минуте первого тайма открыл полузащитник гостей Сами Хедира. Во второй половине встрече неаполитанцы отыгрались усилиями Марека Гамшика.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ювентус» с 74 очками лидирует в турнирной таблице, а «Наполи» расположился на третьей строчке, имея в активе 64 балла.

В следующем туре «старая сеньора» 8 апреля примет «Кьево», а подопечные Маурицио Сарри отправятся в Рим, где 9 апреля сыграют с «Лацио».

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30-й тур