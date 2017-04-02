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«Барселона» на выезде разгромила «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» на выезде разгромила «Гранаду»
Источник: Gettyimages.ru

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле уступила «Барселоне» со счетом 1:4.

Счет в матче на 44-й минуте первого тайма открыл форвард гостевой команды Луис Суарес.

Во второй половине встречи, на 50-й минуте Жереми Бога сравнял счет в матче. На 64-й минуте Пако Алькасер вывел «Барсу» вперед. За семь минут до конца встречи защитник хозяев поля Матье Сонье отправил мяч в свои ворота. Точку в матче поставил Неймар, забив на последней минуте встречи.

«Барселона» с 66-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 19 баллов.

В следующем туре сине-гранатовые 5 апреля примут «Севилью», а подопечные Лукаса Алькараса в этот же день встретятся с «Депортиво».

Чемпионат Испании
29-й тур

Матч

Гранада - Барселона - 1:4 (0:1)

Голы

Суарес Л. 44 (0:1). Бога 50 (1:1). Алькасер 64 (1:2). Сонье 83 (1:3 - автогол). Неймар 90 (1:4).

Состав

Гранада: Очоа, Эрнандес, Силва Г. (Куэнка, 78), Фулкьер, Сонье, Ломбан, Маркес, Ангбан (Бога, 46), Перейра, Агбо, Кравец (Рамос, 56)

Барселона: тер Штеген, Альба, Матьё, Бускетс, Ракитич (Аленья, 87), Рафинья (Алькасер, 17), Гомеш (Иньеста, 67), Роберто, Маскерано, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Ломбан, 59; Агбо, 79 - Роберто, 28; Альба, 60; Ракитич, 78

Удаления:

Агбо, 82 - нет

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

02 апреля 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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