«Барселона» на выезде разгромила «Гранаду»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле уступила «Барселоне» со счетом 1:4.

Счет в матче на 44-й минуте первого тайма открыл форвард гостевой команды Луис Суарес.

Во второй половине встречи, на 50-й минуте Жереми Бога сравнял счет в матче. На 64-й минуте Пако Алькасер вывел «Барсу» вперед. За семь минут до конца встречи защитник хозяев поля Матье Сонье отправил мяч в свои ворота. Точку в матче поставил Неймар, забив на последней минуте встречи.

«Барселона» с 66-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 19 баллов.

В следующем туре сине-гранатовые 5 апреля примут «Севилью», а подопечные Лукаса Алькараса в этот же день встретятся с «Депортиво».

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29-й тур