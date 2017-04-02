«Ницца» обыграла «Бордо», Йованович отыграл весь матч
«Ницца» в матче 31-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграла «Бордо» со счетом 2:1.
У хозяев отличились Марио Балотелли, реализовавший пенальти, и Валентен Эссерик. Жирондинцы ответили точным ударом Гаэтана Лаборда. Защитник Вукашин Йованович, арендованный у «Зенита», провел весь матч в составе гостей и заработал желтую карточку.
После этой встречи «Ницца» с 67 очками занимают третье место. «Бордо» имеет 46 очков и расположился на шестой строчке.
Следующий матч команда с Лазурного берега проведет 7 апреля против «Лилля». «Бордо» на день позже встретится с «Метцом».
Матч
Голы
Лаборде 9 (0:1). Балотелли 15 (1:1 - пен.). Эссерик 27 (2:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Перейра, Ле Марчан, Дальберт, Суке, Данте, Бельханда (Ле Биан, 78), Сери, Эссерик (Сарр, 89), Козьелло, Балотелли
Бордо: Каррассо, Сабали, Контенто, Левчук, Йованович, Камано (Оунас, 78), Вада (Ролан, 72), Оливейра, Санхаре, Тулалан, Лаборде (Менез, 72)
Предупреждения:
Суке, 40; Балотелли, 88 - Йованович, 24
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
02 апреля 22:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция