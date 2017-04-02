«Ницца» обыграла «Бордо», Йованович отыграл весь матч

«Ницца» в матче 31-го тура чемпионата Франции на своем поле обыграла «Бордо» со счетом 2:1.

У хозяев отличились Марио Балотелли, реализовавший пенальти, и Валентен Эссерик. Жирондинцы ответили точным ударом Гаэтана Лаборда. Защитник Вукашин Йованович, арендованный у «Зенита», провел весь матч в составе гостей и заработал желтую карточку.

После этой встречи «Ницца» с 67 очками занимают третье место. «Бордо» имеет 46 очков и расположился на шестой строчке.

Следующий матч команда с Лазурного берега проведет 7 апреля против «Лилля». «Бордо» на день позже встретится с «Метцом».