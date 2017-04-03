FIA откроет зал славы автоспорта
В течение 2017 года FIA планирует открыть Зал славы
для чествования автоспортивных легенд прошлого и настоящего.
«В декабре мы откроем Зал славы
FIA. Мы работаем над этим уже два-три года. Один Зал славы будет располагаться
в Париже, второй – в Женеве.
Там
будут представлены люди, некоторых из которых, к сожалению, уже с нами нет. Но
изображения будут выглядеть потрясающе», - сказал президент FIA Жан Тодт. Его слова
приводит Autosport.
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