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FIA откроет зал славы автоспорта

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

В течение 2017 года FIA планирует открыть Зал славы для чествования автоспортивных легенд прошлого и настоящего.

«В декабре мы откроем Зал славы FIA. Мы работаем над этим уже два-три года. Один Зал славы будет располагаться в Париже, второй – в Женеве.

Там будут представлены люди, некоторых из которых, к сожалению, уже с нами нет. Но изображения будут выглядеть потрясающе», - сказал президент FIA Жан Тодт. Его слова приводит Autosport.

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