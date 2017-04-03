FIA откроет зал славы автоспорта

В течение 2017 года FIA планирует открыть Зал славы для чествования автоспортивных легенд прошлого и настоящего.

«В декабре мы откроем Зал славы FIA. Мы работаем над этим уже два-три года. Один Зал славы будет располагаться в Париже, второй – в Женеве.

Там будут представлены люди, некоторых из которых, к сожалению, уже с нами нет. Но изображения будут выглядеть потрясающе», - сказал президент FIA Жан Тодт. Его слова приводит Autosport.