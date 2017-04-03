Татьяна Тарасова: Меня не интересуют высказывания Родниной. Я вообще не воспринимаю ее

Известный российский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что она думает о критике со стороны Ирины Родниной.

«Я не отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую. Я вообще её давно не воспринимаю. Я думаю, что у людей, работающих в Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания не интересуют», - цитирует Тарасову «Говорит Москву».

«Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе телекомментатора», – сказала ранее Роднина.



