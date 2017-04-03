Татьяна Тарасова: Меня не интересуют высказывания Родниной. Я вообще не воспринимаю ее
Известный российский тренер Татьяна Тарасова
рассказала, что она думает о критике со стороны Ирины Родниной.
«Я не
отвечаю ей никогда, я выше этого. Мне все равно, что она по этому поводу
говорит, потому что миллионы людей пишут и благодарят за то, что я комментирую.
Я вообще её давно не воспринимаю. Я думаю, что у людей, работающих в
Государственной Думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить
перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня ее высказывания
не интересуют», - цитирует Тарасову «Говорит Москву».
«Татьяна Анатольевна у
микрофона все время вспоминает – кого она тренировала, а кого не тренировала, к
кому она хорошо относилась, а к кому – плохо. А это не комментаторская работа,
это называется байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз
какими-то интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи
выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе
телекомментатора», – сказала ранее Роднина.