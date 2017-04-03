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Энтузиаст, побежавший из Москвы в Пекин, переоделся в калоши из-за грязи на дорогах

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортсмен Александр Капер, который решил пробежать от Москвы до Пекина за 200 дней, достиг Казани. Столица Татарстана стала уже седьмым крупным городом на пути стайера. Марафон стартовал в Москве 4 марта, завершится он 19 сентября в Пекине.

За 200 дней и 8000 км российский бегун пробежит по территории трех государств: России, Монголии и Китая.

К марафону Александр готовился около двух лет и ежедневно пробегал по 25 км. Сейчас за день он оставляет за спиной порядка 40 км. При этом бегун часто переобувается из-за грязи на дорогах. Именно по этой причине он обзавелся дутыми сапогами с резиновыми калошами.

- Общественный же смысл проекта я вижу в том, чтобы сломать негативные стереотипы по поводу нашей страны и граждан. До этого марафона я уже пробежал через 40 регионов России, я видел, какое у нас количество людей, занимающихся спортом, как мы сильны духом, как мы добры и дружелюбны, - приводят слова Капера организаторы марафона.

Капер увлекается не только бегом и путешествиями. Он известен как общественный деятель, бизнесмен и член «Русского географического общества». За всю свою жизнь Александр пробежал более 100 000 км.

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