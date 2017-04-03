«Баффало» уступил «Айлендерс»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Айлендерс»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Айлендерс».
В составе победителей дубль сделал Андерс Ли. Также
отличились Кэл Клаттербак и Джошуа Хо-Сэнг. У «Баффало» голы в активе Эвендера Кейна
и Земгус Гиргенсонс. «Айлендерс» на десятом месте на Востоке с 86 очками. У «Баффало»
76 очков и 14-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Баффало - Айлендерс - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы:
Клаттербак (Лэдди), 9:31 (0:1). Кейн (C. Smith), 30:08 (1:1). Хо-Сэнг (Зайденберг), 31:04 (1:2). Гиргенсонс (Моулсон, Каррье), 45:17 (2:2). Ли 49:19 (2:3). Ли 54:33 (2:4).
Место и дата
02 апреля 22:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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