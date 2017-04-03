Эдди Ирвайн: Феттель – заносчивый и высокомерный тип
Бывший пилот Формулы-1
Эдди Ирвайн поделился своим мнением о гонщике «Феррари» Себастьяне Феттеле.
«Себастьян – заносчивый и высокомерный тип. Однако мы все такие: я так же вел себя, Льюис
так же ведет себя, посмотрите на Алонсо – там то же самое. Эти парни все
высокомерные. Честно говоря, это качество и позволило им оказаться в Формуле-1»,
- цитирует Феттеля Autosport.
Напомним, что Феттель выиграл первый этап нынешнего
сезона – Гран-при Австралии.
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