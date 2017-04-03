Эдди Ирвайн: Феттель – заносчивый и высокомерный тип

Льюис Хэмилтон: Я не утолил свой чемпионский голод в прошлом году, так что он стал вдвое сильнее

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» заявил, что хочет выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне сильнее, чем когда-либо до этого.