Марк Уэббер: Новое поколение автомобилей поспособствовало перерождению Феттеля

Бывший напарник Себастьяна Феттеля Марк Уэббер считает, что новый автомобиль придал сил пилоту «Феррари».

«Новое поколение автомобилей поспособствовало перерождению Феттеля. Чемпион мира Себастьян, похоже, вернулся. В прошлом году из-за невысоких шансов на победу он сильно просел в мотивации, так что нынешняя победа для него очень важна.

Поскольку нынешними автомобилями труднее управлять, от гонщика зависит многое. У Феттеля как раз есть отличительная особенность: он всегда тщательно выискивает предел машины», - цитирует Уэббера Autosport.

Напомним, что Феттель выиграл первый этап нынешнего сезона – Гран-при Австралии.