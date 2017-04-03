Арсен Венгер: У меня не было контактов с «ПСЖ»
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тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что он
может возглавить «ПСЖ».
«Я
категорически отрицаю любые контакты с «ПСЖ», - цитирует Венгера Goal.com.
Напомним, ранее сообщалось, что француз может заменить в парижском клубе Унаи
Эмери.
«Что касается меня, то я
профессионал и всегда демонстрировал верность «Арсеналу». Я люблю этот клуб, но
не знаю, сколько еще пробуду здесь. Решение будет скоро», - добавил
Венгер.
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