Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей один из голов в активе российского форварда Владимира Тарасенко. Также отличились Александер Стин, Дэвид Перрон и Джоэл Эдмундсон. У «Нэшвилла» гол в активе Райана Джохансена.

«Сент-Луис» набрал 96 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Нэшвилла» 91 очко и восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат