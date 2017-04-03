Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл»
Матч
регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Сент-Луиса».
В
составе победителей один из голов в активе российского форварда Владимира
Тарасенко. Также отличились Александер Стин, Дэвид Перрон и Джоэл Эдмундсон. У «Нэшвилла»
гол в активе Райана Джохансена.
«Сент-Луис»
набрал 96 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Нэшвилла» 91 очко и
восьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сент-Луис - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы:
Тарасенко (Перрон, Шварц), 5:22 (1:0). Джохансен (Саббэн, Форсберг), 11:22 (1:1). Стеен (Перрон), 20:55 (2:1). Перрон (Петранжело), 26:47 (3:1). Эдмундсон 48:11 (4:1).
Место и дата
02 апреля 23:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
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