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Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Мы хорошо начали матч, но как только забили, позволили «Наполи» захватить контроль. На мой взгляд, нам не хватало остроты в позиционных атаках. Я ожидал, что будут трудности. Благодаря таким матчам, когда ты забираешь тяжелые очки на выезде, и выигрываются чемпионаты.

Дибала за последние 12 дней почти не тренировался, я вообще не хотел его использовать. Куадрадо вернулся только в пятницу, я также не хотел им рисковать. Я должен сделать комплимент своим игрокам, поскольку нельзя все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи».

В первом тайме мы позволили соперникам нанести несколько опасных ударов, а во втором опустили Пьянича ниже в полузащите. В этом нет ничего постыдного, нам важно было добиться результата. Сегодня мы были не в лучшей форме, но ребята хорошо справились с этой ситуацией», - цитирует Аллегри Football Italia.

Матч

Наполи - Ювентус - 1:1 (0:1)

Голы

Хедира 7 (0:1). Гамшик 60 (1:1).

Состав

Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич (Гулам, 79), Аллан (Зелински, 68), Гамшик (Рог, 76), Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина (Куадрадо, 62), Пьянич (Ринкон, 87), Маркизио (Дибала, 80), Игуаин, Манджукич

Предупреждения:

Инсинье, 37 - нет

Место и дата

02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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