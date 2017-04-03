Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Мы хорошо начали матч, но как только забили, позволили «Наполи» захватить контроль. На мой взгляд, нам не хватало остроты в позиционных атаках. Я ожидал, что будут трудности. Благодаря таким матчам, когда ты забираешь тяжелые очки на выезде, и выигрываются чемпионаты.

Дибала за последние 12 дней почти не тренировался, я вообще не хотел его использовать. Куадрадо вернулся только в пятницу, я также не хотел им рисковать. Я должен сделать комплимент своим игрокам, поскольку нельзя все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи».

В первом тайме мы позволили соперникам нанести несколько опасных ударов, а во втором опустили Пьянича ниже в полузащите. В этом нет ничего постыдного, нам важно было добиться результата. Сегодня мы были не в лучшей форме, но ребята хорошо справились с этой ситуацией», - цитирует Аллегри Football Italia.