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«Питтсбург» обыграл «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Каролиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Питтсбурга».

В составе победителей отличились Джейк Гюнцель, Скотт Уилсон и Коннор Шири. У «Каролины» голы в активе Элиаса Лидхольма и Джастина Фолька.

«Питтсбург» набрал 107 очков и идет вторым на Востоке. У «Каролины» 84 очка и 11-е место.

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Регулярный чемпионат

Матч

Питтсбург - Каролина - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы:

Гентзел (Бонино, Руведел), 11:28 (1:0). Скиннер (Линдхольм, Валльмарк), 13:21 (1:1). Уилсон (Роуни), 27:50 (2:1). Шири (Хорнквист, Кессел), 45:07 (3:1). Фолк (Линдхольм, Ахо), 49:38 (3:2).

Место и дата

03 апреля 00:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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