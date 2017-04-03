Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» провел не лучший матч
Главный тренер «Манчестер
Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в
30-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«Хочу поздравить Хесуса Наваса с великолепным выступлением в сегодняшнем
матче и достойным противостоянием одному из лучших игроков в мире Алексису
Санчесу. Я включил Наваса в основу, потому что у Бакари Санья повреждение, а
Пабло Сабалета не был готов выступать в стартовом составе. Хесус – превосходный
полузащитник, я очень рад за него.
После первого гола мы забыли о том, что нужно продолжать играть, но во
втором тайме выглядели намного лучше. После перерыва мы делали больше пасов и
создавали моменты».
Сегодня мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен. «Челси» проиграл вчера, поэтому жаль, что мы не заработали три очка в матче с «Арсеналом», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)
Голы
Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения:
Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48
Место и дата
02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция