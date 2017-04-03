Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» провел не лучший матч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 30-м туре чемпионата Англии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Хочу поздравить Хесуса Наваса с великолепным выступлением в сегодняшнем матче и достойным противостоянием одному из лучших игроков в мире Алексису Санчесу. Я включил Наваса в основу, потому что у Бакари Санья повреждение, а Пабло Сабалета не был готов выступать в стартовом составе. Хесус – превосходный полузащитник, я очень рад за него.

После первого гола мы забыли о том, что нужно продолжать играть, но во втором тайме выглядели намного лучше. После перерыва мы делали больше пасов и создавали моменты».

Сегодня мы провели не лучший матч, но сезон еще не завершен. «Челси» проиграл вчера, поэтому жаль, что мы не заработали три очка в матче с «Арсеналом», - цитирует Гвардиолу официальный сайт «Манчестер Сити».