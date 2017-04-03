Лерой Сане: Досадно, что не смогли обыграть «Арсенал»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился впечатлениями после матча
против «Арсенала» в 30-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился
вничью (2:2).
«Досадно, что не удалось одержать победу, особенно после поражения «Челси».
Догнать «Челси» очень трудно, и нам были необходимы три очка. Мы не смогли
забить решающий гол, но будем продолжать борьбу.
В среду нам предстоит важнейший матч против «Челси», и мы можем его выиграть», - цитирует Сане официальный сайт «Манчестер Сити».
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)
Голы
Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения:
Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48
Место и дата
02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция