Лерой Сане: Досадно, что не смогли обыграть «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 30-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Досадно, что не удалось одержать победу, особенно после поражения «Челси». Догнать «Челси» очень трудно, и нам были необходимы три очка. Мы не смогли забить решающий гол, но будем продолжать борьбу.

В среду нам предстоит важнейший матч против «Челси», и мы можем его выиграть», - цитирует Сане официальный сайт «Манчестер Сити».