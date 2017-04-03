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Лерой Сане: Досадно, что не смогли обыграть «Арсенал»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился впечатлениями после матча против «Арсенала» в 30-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«Досадно, что не удалось одержать победу, особенно после поражения «Челси». Догнать «Челси» очень трудно, и нам были необходимы три очка. Мы не смогли забить решающий гол, но будем продолжать борьбу.

В среду нам предстоит важнейший матч против «Челси», и мы можем его выиграть», - цитирует Сане официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч

Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)

Голы

Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).

Состав

Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро

Предупреждения:

Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48

Место и дата

02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

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