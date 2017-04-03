День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 лет

Сегодня отмечает день рождения итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Ей исполнилось 27 лет.

Итальянка одержала четыре победы на этапах Кубка мира (три личные и одну в эстафете. На подиум она попадала 17 раз в личных гонках и семь раз – в эстафете.

Вирер – обладатель бронзовой медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи в смешанной эстафете. В ее активе серебряная медаль чемпионата мира в гонке преследования и еще две бронзовые в эстафетах.