День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 лет
Сегодня отмечает день рождения итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Ей
исполнилось 27 лет.
Итальянка одержала четыре победы на этапах Кубка мира (три личные и одну в
эстафете. На подиум она попадала 17 раз в личных гонках и семь раз – в эстафете.
Вирер – обладатель бронзовой медали зимней Олимпиады-2014 в Сочи в
смешанной эстафете. В ее активе серебряная медаль чемпионата мира в гонке
преследования и еще две бронзовые в эстафетах.
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