«Миннесота» обыграла «Колорадо»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Колорадо» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Миннесоты».
В составе победителей отличились Мартин Ганзал, Джаред Спаржон, Эрик Хаула,
Зак Паризе и Джордан Шредер. У «Колорадо» забивали Габриэль Ландеског и Микко
Рантанен.
«Миннесота» набрала сто очков и занимает второе место на Западе. У «Колорадо»
45 очков и последнее место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Колорадо - 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Голы:
Ханзал (Поминвилль, Койл), 5:04 (1:0). Сперджен (Койву, Хаула), 5:27 (2:0). Ландеског (Джонсон, Комфер), 17:03 (2:1). Хаула (Койву, Гранлунд), 19:40 (3:1). Паризе (Стаал, Бродин), 23:35 (4:1). Шрёдер (Сутер), 36:16 (5:1). Рантанен (Андригетто), 37:09 (5:2).
Место и дата
03 апреля 01:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция