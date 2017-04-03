«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Бобровский отразил 27 бросков
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Андре Бураковски и Мэтт
Нисканен. Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов
результативными действиями не отметились. У «Коламбуса» забивали Джек Джонсон и
Кайл Куинси. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 бросков.
«Вашингтон» лидирует на Востоке, имея в активе 112 очков. У «Коламбуса» 106
очков и третье место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Вашингтон - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы:
Оши (Бэкстрём), 21:12 (0:1). Бураковски (Эллер, Шаттенкирк), 22:56 (0:2). Нисканен (Бураковски), 30:05 (0:3). Джонсон (Ганье, Веннберг), 49:22 (1:3). Квинси (Ганье, Саад), 55:33 (2:3).
Место и дата
03 апреля 01:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция