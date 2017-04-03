«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Бобровский отразил 27 бросков

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Андре Бураковски и Мэтт Нисканен. Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. У «Коламбуса» забивали Джек Джонсон и Кайл Куинси. Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

«Вашингтон» лидирует на Востоке, имея в активе 112 очков. У «Коламбуса» 106 очков и третье место.

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