«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас», Кучеров и Наместников набрали по одному очку

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Далласом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Далласа».

В составе победителей отличились Адам Эрне, который сделал дубль, Брэйдон Коберн, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Антон Строльман. Россияне Никита Кучеров и Владислав Наместников заработали по одному очку за результативные передачи. У «Далласа» голы в активе Джемела Смита, Джейсона Спеццы и Бретта Ричи.

«Тампа-Бэй» набрала 88 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Далласа» 75 очков и 11-е место на Западе.

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