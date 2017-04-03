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«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас», Кучеров и Наместников набрали по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Далласом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:3 в пользу «Далласа».

В составе победителей отличились Адам Эрне, который сделал дубль, Брэйдон Коберн, Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Антон Строльман. Россияне Никита Кучеров и Владислав Наместников заработали по одному очку за результативные передачи. У «Далласа» голы в активе Джемела Смита, Джейсона Спеццы и Бретта Ричи.

«Тампа-Бэй» набрала 88 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Далласа» 75 очков и 11-е место на Западе.

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Тампа-Бэй - Даллас - 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Голы:

Эрне (Шустр, Гурде), 11:27 (1:0). G. Smith (Спецца, Линделль), 21:49 (1:1). Спецца (Клингберг, Линделль), 30:57 (1:2). Кобёрн (Строльман, Палат), 39:42 (2:2). Пойнт (Палат, Дотчин), 45:43 (3:2). Палат (Кучеров, Друэн), 53:27 (4:2). Эрне (Джонсон, Наместников), 54:37 (5:2). Ритчи (Линделль, Шо), 56:40 (5:3). Строльман 59:58 (6:3).

Место и дата

03 апреля 01:00, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция

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