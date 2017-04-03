«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Рейнджерс» и «Филадельфией»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Рейнджерс».
В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Брендан Смит, Оскар
Линдберг и Крис Крайдер. У «Рейнджерс» голы в активе Валттери Фильппулы,
сделавшего дубль, и Брэйден Шенн.
«Рейнджерс» набрал сто очков и идет четвертым на Востоке. У «Филадельфии»
84 очка и 12-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Филадельфия - 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы:
Филппула (Уил), 20:33 (0:1). Зибанежад (Зукарелло), 23:57 (1:1). Смит (Зукарелло, Степан), 27:10 (2:1). Линдберг (Жирарди, Зукарелло), 47:01 (3:1). Крейдер (Степан, Скджей), 49:10 (4:1). Шенн (Гостисбеер), 57:54 (4:2). Филппула (Ворачек, Гостисбеер), 58:45 (4:3).
Место и дата
03 апреля 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция