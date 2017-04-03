«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию»

Голкипер «Филадельфии» Нойвирт потерял сознание во время матча с «Нью-Джерси» (видео)

Вратарь «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание. Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0).