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Вячеслав Булавин: Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился впечатлениями после матча команды против «Рубина» в 21-м туре чемпионата России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

«Пока рано говорить, что «Зенит» близок к пику формы. Да, видно, что в игре постепенно прибавляют. В атакующем плане просматриваются идеи. Например, с «Рубином» хорошо действовали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Мигель Данни. Они много двигались, что тоже доставляло сопернику проблемы. Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом. У главного тренера готов план: кто должен выходить на поле с первых минут, а кого в каком случае выпускать на замену.

Однако я бы не спешил называть последние победы тренерскими. Такие вещи всегда тесно связаны с командой. Тренер всегда может найти что-то, подсказать, а исполнители остаются на поле. Другое дело, что последние два матча проходили с командами пониже уровнем, в таблице они идут в нижней восьмерке», - цитирует Булавина «Спорт день за днем».

Напомним, в следующем туре команда Мирчи Луческу 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

«Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, лидирует «Спартак» с 45 баллами в активе и матчем в запасе. «Рубин» с 27 очками идет на десятом месте.

Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба

Предупреждения:

Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90

Удаления:

нет - Юсупов, 84

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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