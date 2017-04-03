Вячеслав Булавин: Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом
Бывший
защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился впечатлениями после матча команды
против «Рубина» в 21-м туре чемпионата
России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.
«Пока рано говорить, что «Зенит» близок к пику формы. Да, видно, что в игре постепенно прибавляют. В атакующем плане просматриваются идеи. Например, с «Рубином» хорошо действовали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Мигель Данни. Они много двигались, что тоже доставляло сопернику проблемы. Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом. У главного тренера готов план: кто должен выходить на поле с первых минут, а кого в каком случае выпускать на замену.
Однако я бы не спешил называть последние победы тренерскими. Такие вещи
всегда тесно связаны с командой. Тренер всегда может найти что-то, подсказать,
а исполнители остаются на поле. Другое дело, что последние два матча проходили
с командами пониже уровнем, в таблице они идут в нижней восьмерке», - цитирует
Булавина «Спорт день за днем».
Напомним, в следующем туре команда Мирчи Луческу 8 апреля примет «Анжи»,
казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».
«Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, лидирует «Спартак» с 45 баллами в активе и матчем в запасе. «Рубин» с 27 очками идет на десятом месте.
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция