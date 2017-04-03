Вячеслав Булавин: Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин поделился впечатлениями после матча команды против «Рубина» в 21-м туре чемпионата России. Напомним, что «Зенит» победил со счетом 2:0.

«Пока рано говорить, что «Зенит» близок к пику формы. Да, видно, что в игре постепенно прибавляют. В атакующем плане просматриваются идеи. Например, с «Рубином» хорошо действовали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Мигель Данни. Они много двигались, что тоже доставляло сопернику проблемы. Чувствуется, что Луческу окончательно определился с составом. У главного тренера готов план: кто должен выходить на поле с первых минут, а кого в каком случае выпускать на замену.

Однако я бы не спешил называть последние победы тренерскими. Такие вещи всегда тесно связаны с командой. Тренер всегда может найти что-то, подсказать, а исполнители остаются на поле. Другое дело, что последние два матча проходили с командами пониже уровнем, в таблице они идут в нижней восьмерке», - цитирует Булавина «Спорт день за днем».

Напомним, в следующем туре команда Мирчи Луческу 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

«Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, лидирует «Спартак» с 45 баллами в активе и матчем в запасе. «Рубин» с 27 очками идет на десятом месте.