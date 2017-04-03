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«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 139:115 в пользу «Голден Стэйт».

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 42 очка. У «Вашинтона» по 20 очков набрали Боян Богданович и Брэдли Бил.

«Голден Стэйт» лидирует на Западе. У «Вашингтона» четвертая позиция на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Голден Стэйт - Вашингтон - 139:115

Место и дата

03 апреля 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция

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