«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон»

Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Вашингтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 139:115 в пользу «Голден Стэйт».

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который набрал 42 очка. У «Вашинтона» по 20 очков набрали Боян Богданович и Брэдли Бил.

«Голден Стэйт» лидирует на Западе. У «Вашингтона» четвертая позиция на Востоке.

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