«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон»
Матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Вашингтоном»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 139:115 в пользу «Голден Стэйт».
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, который
набрал 42 очка. У «Вашинтона» по 20 очков набрали Боян Богданович и Брэдли Бил.
«Голден Стэйт» лидирует на Западе. У «Вашингтона» четвертая позиция на
Востоке.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Голден Стэйт - Вашингтон - 139:115
Место и дата
03 апреля 03:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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