Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборных
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча
против «Гранада» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда победила со
счетом 4:1.
«Результат справедлив, учитывая то, что происходило на протяжении 90 минут.
После того, как «Гранада» реализовала свой момент, у нас появились сложности,
но мы продолжали верить в себя. Я очень
доволен, особенно учитывая то, что многие футболисты вернулись из сборных и
сменили часовые пояса.
Алькасер? Мы впервые использовали его на фланге, и у него была возможность проявить себя и показать, что он отличный игрок, но мы и так это знали. Он большой профессионал. Всегда помогает команде. Я доволен его игрой, голом и вкладом в победу», - цитирует Энрике Football Espana.
Матч
Гранада - Барселона - 1:4 (0:1)
Голы
Суарес Л. 44 (0:1). Бога 50 (1:1). Алькасер 64 (1:2). Сонье 83 (1:3 - автогол). Неймар 90 (1:4).
Состав
Гранада: Очоа, Эрнандес, Силва Г. (Куэнка, 78), Фулкьер, Сонье, Ломбан, Маркес, Ангбан (Бога, 46), Перейра, Агбо, Кравец (Рамос, 56)
Барселона: тер Штеген, Альба, Матьё, Бускетс, Ракитич (Аленья, 87), Рафинья (Алькасер, 17), Гомеш (Иньеста, 67), Роберто, Маскерано, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Ломбан, 59; Агбо, 79 - Роберто, 28; Альба, 60; Ракитич, 78
Удаления:
Агбо, 82 - нет
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
02 апреля 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция