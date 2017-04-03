Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Гранада» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Результат справедлив, учитывая то, что происходило на протяжении 90 минут. После того, как «Гранада» реализовала свой момент, у нас появились сложности, но мы продолжали верить в себя. Я очень доволен, особенно учитывая то, что многие футболисты вернулись из сборных и сменили часовые пояса.

Алькасер? Мы впервые использовали его на фланге, и у него была возможность проявить себя и показать, что он отличный игрок, но мы и так это знали. Он большой профессионал. Всегда помогает команде. Я доволен его игрой, голом и вкладом в победу», - цитирует Энрике Football Espana.