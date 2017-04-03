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Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборных

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча против «Гранада» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Результат справедлив, учитывая то, что происходило на протяжении 90 минут. После того, как «Гранада» реализовала свой момент, у нас появились сложности, но мы продолжали верить в себя.  Я очень доволен, особенно учитывая то, что многие футболисты вернулись из сборных и сменили часовые пояса.

Алькасер? Мы впервые использовали его на фланге, и у него была возможность проявить себя и показать, что он отличный игрок, но мы и так это знали. Он большой профессионал. Всегда помогает команде. Я доволен его игрой, голом и вкладом в победу», - цитирует Энрике Football Espana.

Матч

Гранада - Барселона - 1:4 (0:1)

Голы

Суарес Л. 44 (0:1). Бога 50 (1:1). Алькасер 64 (1:2). Сонье 83 (1:3 - автогол). Неймар 90 (1:4).

Состав

Гранада: Очоа, Эрнандес, Силва Г. (Куэнка, 78), Фулкьер, Сонье, Ломбан, Маркес, Ангбан (Бога, 46), Перейра, Агбо, Кравец (Рамос, 56)

Барселона: тер Штеген, Альба, Матьё, Бускетс, Ракитич (Аленья, 87), Рафинья (Алькасер, 17), Гомеш (Иньеста, 67), Роберто, Маскерано, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Ломбан, 59; Агбо, 79 - Роберто, 28; Альба, 60; Ракитич, 78

Удаления:

Агбо, 82 - нет

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

02 апреля 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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