«Финикс» уступил «Хьюстону»
Матч регулярного
чемпионата НБА между «Финиксом» и «Хьюстоном» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 123:116 в пользу «Хьюстона».
В составе победителей
самым результативным стал Патрик Беверли, который набрал 26 очков. У «Финикса»
34 очка набрал Тайлер Юлис.
«Финикс» занимает
последнее место на Западе. «Хьюстон» на третьей позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
03 апреля 04:00, Ю-Эс Эйрвэйз Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически