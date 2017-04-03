«Анахайм» на выезде обыграл «Калгари»
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Калгари» и «Анахаймом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Анахайма».
В составе победителей
отличились Патрик Ивз, Якоб Сильверберг, Корбиниан Хольцер и Логан Шоу. У «Калгари»
забивали Крис Верстиг (дважды) и Михаэль Фролик.
«Анахайм» набрал 99
очков и идет третьим на Востоке. У «Калгари» 92 очка и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Калгари - Анахайм - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы:
Ивз (Кеслер, Фаулер), 11:32 (0:1). Сильверберг (Кеслер, Бьекса), 19:03 (0:2). Верстиг (Броди, Годро), 23:48 (1:2). Верстиг (Джиордано, Броди), 30:01 (2:2). Хольцер (Гецлаф), 37:53 (2:3). Фролик (Баклунд, Джиордано), 45:42 (3:3). Шоу (Кеслер, Кольяно), 56:54 (3:4).
Место и дата
03 апреля 04:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция