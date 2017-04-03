Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.
1. Не стареют душой
ветераны. Дуэль легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в финале турнира
в Майами завершилась победой швейцарца.
2. В центральном
футбольном матче вечера «Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя.
3. В еще одном вечернем
матча «Барселона» уверенно обыграла «Гранаду».
4. Успешно выступающая в
нынешнем сезоне «Ницца» обыграла «Бордо» в чемпионате Франции.
5. Сегодня «Арсенал» и
«Манчестер Сити» разошлись миром – 2:2. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер
опроверг информацию о переговорах с «ПСЖ».
6. Переходим к новостям
НХЛ. Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне. Впрочем, его «Чикаго» это не
помогло – проиграли «Бостону».
7. В составе «Бостона»
отметим российского вратаря Антона Худобина, который сделал 41 сэйв.
8. Владимир Тарасенко
забросил шайбу за «Сент-Луис» и помог своей команде обыграть «Нэшвилл».
9. «Вашингтон» обыграл «Коламбус».
При этом Овечкин, Кузнецов и Орлов у победителей не отметились результативными
действиями, а у гостей вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков.
10. «Питтсбург» тем
временем без Евгения Малкина обыграл «Каролину».
11. Ассисты Кучерова и
Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Даллас».
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