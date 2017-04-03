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Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Не стареют душой ветераны. Дуэль легендарных Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в финале турнира в Майами завершилась победой швейцарца.

2. В центральном футбольном матче вечера «Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя.

3. В еще одном вечернем матча «Барселона» уверенно обыграла «Гранаду».

4. Успешно выступающая в нынешнем сезоне «Ницца» обыграла «Бордо» в чемпионате Франции.

5. Сегодня «Арсенал» и «Манчестер Сити» разошлись миром – 2:2. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер опроверг информацию о переговорах с «ПСЖ».

6. Переходим к новостям НХЛ. Артемий Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне. Впрочем, его «Чикаго» это не помогло – проиграли «Бостону».

7. В составе «Бостона» отметим российского вратаря Антона Худобина, который сделал 41 сэйв.

8. Владимир Тарасенко забросил шайбу за «Сент-Луис» и помог своей команде обыграть «Нэшвилл».

9. «Вашингтон» обыграл «Коламбус». При этом Овечкин, Кузнецов и Орлов у победителей не отметились результативными действиями, а у гостей вратарь Сергей Бобровский отразил 27 бросков.

10. «Питтсбург» тем временем без Евгения Малкина обыграл «Каролину».

11. Ассисты Кучерова и Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Даллас».

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