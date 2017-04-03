Анатолий Голышев: Гимаев хорошо обо мне отзывался и давал ценные советы

Форвард «Автомобилиста» и сборной России Анатолий Голышев сказал, что его шокировала смерть хоккейного эксперта Сергея Гимаева.

- Насколько глубоким было потрясение после известия о смерти Сергея Наильевича?

— Для всех нас это был шок. Узнали о смерти Гимаева вечером после первой игры. Конечно, это большая потеря для всего хоккея.

— Были лично знакомы с Сергеем Наильевичем?

— Да, конечно. Он всегда, во всех интервью и комментариях хорошо обо мне отзывался, а при личном общении давал ценные советы. В прошлом году ездил с нами в Чехию и после игры делал полезные замечания, а накануне матчей всегда по-доброму напутствовал», - цитирует Голышева «Спорт день за днем».

Сергей Гимаев скончался 18 марта 2017 года. Ему было 62 года.