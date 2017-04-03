Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские керлингисты проиграли китайцам на чемпионате мира в Канаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России проиграла команде Китая в матче кругового раунда на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 9:6 в пользу китайцев. За сборную России выступали скип Алексей Тимофеев, Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.

Для российской команды это поражение стало третьим на турнире. Ранее наша сборная уступила командам США и Канады. Следующий матч россияне сыграют с норвежцами 3 апреля.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мужская сборная России проиграла американцам на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США на Универсиаде в Алма-Ате.Мужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи на УниверсиадеМужская сборная России по керлингу победила команду Южной Кореи со счетом 7:6 в матче группового раунда на Универсиаде в Алма-Ате.Мужская сборная России проиграла швейцарцам в матче за бронзу ЧЕМужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче за третье место на чемпионате Европы.Мужская сборная России по керлингу вышла на ЧМ-2017, обыграв ДаниюМужская сборная России по керлингу обыграла на групповом этапе чемпионата Европы в шотландском Брайхеде команду Дании (8:6).Российские керлингисты проиграла норвежцам на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по керлингу в матче предварительного этапа чемпионата Европы, который проходит в Шотландии, проиграла команде Норвегии.Мужская сборная России по керлингу проиграла швейцарцам на ЧЕМужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в своем втором матче на чемпионате Европы.Президент ФКР: WADA не имело претензий к керлингистам-паралимпийцам РФ из доклада МакларенаПрезидент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что в докладе Ричарда Макларена упоминаются два спортсмена из РФ, которые в 2013 году сдали положительный допинг-тест, однако, как отметил Свищев, эта информация не соответствует действительности.Петр Дрон вошел в тренерский штаб женской сборной РоссииУчастник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по керлингу Петр Дрон будет работать тренером в женской национальной команде.Мужская сборная России по керлингу стала 10-й на чемпионате мираМужская сборная России по керлингу, изменившая свой состав практически за сутки до отъезда на турнир, заняла десятое место на чемпионате мира в швейцарском Базеле.Мужская сборная России проиграла финнам на чемпионате мираМужская сборная России по керлингу уступила команде Финляндии в матче кругового этапа чемпионата мира.Российские керлингисты проиграли сборной Швейцарии на ЧММужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в матче кругового этапа чемпионата мира, который проходит в швейцарском Базеле.Мужская сборная России проиграла Дании в матче чемпионата мираМужская сборная России потерпела поражение от команды Дании в матче кругового этапа чемпионата мира по керлингу.Российские керлингисты проиграли стартовый матч чемпионата мираМужская сборная России по керлингу уступила национальной команде Норвегии в стартовом матче чемпионата мира в Швейцарии.Дмитрий Свищев: Мы эту победу очень ждали!Дмитрий Свищев: Мы эту победу очень ждали!Президент Федерации керлинга России об итогах чемпионата Европы.Мужская сборная России обыграла команду Финляндии на ЧЕ в ДанииМужская сборная России по керлингу обыграла команду Финляндии в рамках матча чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Дании.Мужская сборная России обыграла команду Чехии на ЧЕ по керлингуМужская сборная России по керлингу обыграла команду Чехии на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Дании.Сборная России проиграла немцам в поединке чемпионата ЕвропыМужская сборная России по керлингу проиграла команде Германии на чемпионате Европы, который проходит в Дании.Сборная России обыграла швейцарцев на чемпионате ЕвропыМужская сборная России по керлингу обыграла команду Швейцарии в матче чемпионата Европы.Тренер: Задача сборной по керлингу — отбор на ОИГлавный тренер сборной России по керлингу Юрий Шулико заявил, что главной целью команды на данный момент является завоевание рейтинговых очков для отбора на Олимпийские игры-2018.Сборная Венгрии стала чемпионом мира в дабл-миксте в СочиСборная Венгрии выиграла чемпионат мира по керлингу в дисциплине дабл-микст на турнире в Сочи.
Биатлон
День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 лет
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» провел не лучший матч
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Каролину»
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика