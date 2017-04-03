Российские керлингисты проиграли китайцам на чемпионате мира в Канаде
Мужская сборная России проиграла команде Китая в матче кругового раунда на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне.
Встреча завершилась со счетом 9:6 в пользу китайцев. За сборную России выступали скип Алексей Тимофеев, Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов и Артур Ражабов.
Для российской команды это поражение стало третьим на турнире. Ранее наша сборная уступила командам США и Канады. Следующий матч россияне сыграют с норвежцами 3 апреля.
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