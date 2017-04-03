Евгений Рукавицын: Медведева в очередной раз доказала, что с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мира

Тренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

- Женя в очередной раз доказала, что на сегодняшний день с ней не способна сравниться ни одна спортсменка мира, — сказал «Известиям» тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын. — Думаю, основными ее конкурентами на Олимпиаде будут канадки Кейтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман. Но и они серьезно уступают Жене и смогут соперничать с ней только в случае явных ошибок с ее стороны.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Евгения Медведева уверенно завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.