Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

В первой пятерке изменений не произошло. Лидером по-прежнему является немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.

Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге, Елена Веснина - на 14-е. Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию вверх и стала 16-й, Дарья Касаткина сохранила 42-ю строчку.  

Рейтинг WTA от 3 апреля:

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 7340 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) - 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6020

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5245

5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5022

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4790

7 (11). Йоханта Конта (Великобритания) - 4330

8 (8). Агнешка Радванска (Польша) - 4290

9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) - 4025

10 (12). Винус Уильямс (США) - 3865

14 (13). Елена Веснина (Россия) - 3235…

16 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2196...

42 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1260…

45 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1221...

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) - 775...

80 (79). Евгения Родина (Россия) - 773...

86 (93). Екатерина Александрова (Россия) - 715...

93 (90). Ирина Хромачева (Россия) - 665

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конта выиграла турнир в Майами, обыграв в финале ВозняцкиБританская теннисистка Джоанна Конта взяла верх над датчанкой Каролин Возняцки в финальном матче турнира в Майами.Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнираДиректор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня былоТретья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.Каролин Возняцки: Раньше я не добавилась в Майами тех результатов, которых хотела14-я ракетка мира Каролин Возняцки поделилась впечатлениями после победы над Каролиной Плишковой из Чехии (5:7, 6:1, 6:1) и выхода в финал турнира WTA Miami Open.Титул на турнире в Майами разыграют Конта и ВозняцкиОпределились финалистки крупного турнира WTA, проходящего в Майами.Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголюЭкс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.Румынский теннисист Настасе считает, что Серена Уильямс употребляла допингБывший теннисист из Румынии Илие Настасе высказал свое мнение о проблеме допинга. Он считает, что американка Серена Уильямс употребляла запрещенные препараты.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.Уильямс победила Кербер в четвертьфинале турнира в МайамиАмериканская теннисистка Винус Уильямс (в четвертьфинале турнира в Майами победила немку Анжелику Кербер со счетом 7:5, 6:3.Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал турнира в МайамиРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) не смогли пробиться в полуфинал турнира в Майами.Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьерыЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.46-летняя Кимико Дате вернется в WTA-тураЯпонская теннисистка Кимико Дате готова возобновить спортивную карьеру.«Убирайся назад в Москву!» Как Кузнецову освистали в США в матче с Уильямс«Убирайся назад в Москву!» Как Кузнецову освистали в США в матче с УильямсРоссийская теннисистка подверглась нападкам со стороны американских болельщиков на турнире в Майями.Анжелик Кербер: Я знала, что Одзаки хорошо двигается и возвращает много мячейПервая ракетка мира Анжелик Кербер подвела итоги матча с Рисой Одзаки из Японии (6:2, 6:2), что позволило ей выйти в ¼ финала Miami Open.Кузнецова подверглась словесным нападкам на турнире в США (видео)Российская теннисистка Светлана Кузнецова подверглась словесным нападкам зрителей на турнире в Майами. Об этом сообщает RT.Третья победа СКА над «Локо», поражение Кузнецовой в Майами и 7 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Кузнецова проиграла Уильямс в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/8 финала турнира в Майами уступила американке Винус Уильмс со счетом 3:6, 6:7 (4:7).Халеп вышла в четвертый круг турнира в МайамиРумынская теннисистка Симона Халеп вышла в четвертый круг турнира в Майами.Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в МайамиРоссийская теннисиста Светлана Кузнецова в 1/16 финала турнира в Майами обыграла американку Тэйлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:2.
Биатлон
День в истории. Доротее Вирер исполнилось 27 лет
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» провел не лучший матч
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Каролину»
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»
все новости
Евгения Родина
Евгения Родинавсе новости
Наталья Вихлянцева
Наталья Вихлянцевавсе новости
Екатерина Макарова
Екатерина Макаровавсе новости
Ирина Хромачева
Ирина Хромачевавсе новости
Елена Веснина
Елена Веснинавсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
Дарья Касаткина
Дарья Касаткинавсе новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
WTA Tour
WTA Tour