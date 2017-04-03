Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.
В первой пятерке изменений не произошло. Лидером по-прежнему является немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает чешка Каролина Плишкова.
Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге, Елена Веснина - на 14-е. Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию вверх и стала 16-й, Дарья Касаткина сохранила 42-ю строчку.
Рейтинг WTA от 3 апреля:
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 7340 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7010
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6020
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) - 5245
5 (5). Симона Халеп (Румыния) - 5022
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4790
7 (11). Йоханта Конта (Великобритания) - 4330
8 (8). Агнешка Радванска (Польша) - 4290
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) - 4025
10 (12). Винус Уильямс (США) - 3865
14 (13). Елена Веснина (Россия) - 3235…
16 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2196...
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) - 1260…
45 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1221...
78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) - 775...
80 (79). Евгения Родина (Россия) - 773...
86 (93). Екатерина Александрова (Россия) - 715...
93 (90). Ирина Хромачева (Россия) - 665