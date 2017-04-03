Шайба Бурмистрова помогла «Аризоне» обыграть «Лос-Анджелес»
Хоккеисты «Аризоны» обыграли «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Шайбами в составе победителей отметились россиянин Александр Бурмистров и Энтони Дюклер. У «Лос-Анджелеса» забил Алек Мартинес.
Для российского нападающего эта шайба стала четвертой в сезоне. В следующем матче «Аризона» сыграет с «Далласом», «Лос-Анджелес» примет «Эдмонтон».
Матч
Лос-Анджелес - Аризона - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Бурмистров (Голигоски, Экман-Ларссон), 19:45 (0:1). Дюклер (Экман-Ларссон, Доми), 23:09 (0:2). Мартинес (Копитар, ЛаДье), 44:21 (1:2).
Место и дата
03 апреля 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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