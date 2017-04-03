Федерер поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
Лидером по-прежнему остался британец Энди Маррей, серб Новак Джокович занимает вторую строчку, тройку замыкает швейцарец Станислас Вавринка.
Победитель турнира в Майами Роджер Федерер поднялся на четвертое место. Что касается россиян, Карен Хачанов опустился на 55-ю строчку, Даниил Медведев - на 63-ю, Андрей Кузнецов - на 74-ю, Михаил Южный - на 88-ю.
Рейтинг ATP, 3 апреля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11960 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7915,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5785,
4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5305,
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735,
6 (5). Милош Раонич (Канада) — 4345,
7 (4). Кэй Нисикори (Япония) — 4310,
8 (9). Марин Чилич (Хорватия) — 3385,
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3385,
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265…
55 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877…
63 (60). Даниил Медведев (Россия) — 789…
74 (68). Андрей Кузнецов (Россия) — 690…
88 (87). Михаил Южный (Россия) — 624.