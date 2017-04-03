Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!

Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.