Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США
Организаторы турнира «Бриллиантовая лига» подтвердили участие в соревнованиях российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
- Мы подтверждаем участие Клишиной в нашем турнире, - сказал ТАСС представитель оргкомитета соревнований Том Джордан.
«Бриллиантовая лига» в Юджине пройдет с 26 по 27 мая. На зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
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