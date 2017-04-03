Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клишина выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Организаторы турнира «Бриллиантовая лига» подтвердили участие в соревнованиях российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

- Мы подтверждаем участие Клишиной в нашем турнире, - сказал ТАСС представитель оргкомитета соревнований Том Джордан.

«Бриллиантовая лига» в Юджине пройдет с 26 по 27 мая. На зимнем ЧЕ-2017 Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Борзаковский: Клишиной было очень тяжело выступать без поддержки командыГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал выступление легкоатлетки Дарьи Клишиной на чемпионате Европы в Белграде.Дарья Клишина: Довольна своим результатом, но недовольна своим местомРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на зимнем чемпионате Европы в помещении, на котором россиянка заняла четвертое место.Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в БелградеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвертое место на завершившемся сегодня в Белграде зимнем чемпионате Европы.Клишина вышла в финал на ЧЕ по легкой атлетике в помещенииВ Белграде (Сербия) проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина вышла в финал.«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.Тройка мчится мимо. О стартующем чемпионате ЕвропыТройка мчится мимо. О стартующем чемпионате ЕвропыВ пятницу в Белграде стартует зимний чемпионат Европы по легкой атлетике.Клишина готовится к чемпионату Европы в ИталииРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина готовится к чемпионату Европы в помещении на сборе под Римом.Клишина выиграла международный турнир в БелградеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина приняла участие на международном легкоатлетическом турнире в Белграде.Данил Лысенко: Клишина красивая. Я ее стесняюсьДанил Лысенко: Клишина красивая. Я ее стесняюсьНакануне ЧР в помещении самый перспективный российский прыгун в высоту 19-летний Данил Лысенко дал интервью «Советскому спорту».Дарья Клишина: Мы – не предатели родины, Шубенков – правДарья Клишина: Мы – не предатели родины, Шубенков – правЭксклюзивное интервью примы российской легкой атлетики.Наставник сборной России: Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров сообщил, что прыгунья в длину Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима».Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.Девушка дня. Именинница Дарья КлишинаДевушка дня. Именинница Дарья КлишинаДень в истории. Дарье Клишиной – 26 лет!15 января исполняется 26 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в БелградеИнформатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово РиоРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.Дарья Клишина: Перед чемпионатом Европы выступлю на двух турнирах в США и одном в ЕвропеРоссийская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась своими планами на зимний сезон. Она отметила, что планирует принять участие в двух турнирах в США.Клишина стала 5-й на этапе Бриллиантовой лиги в ПарижеРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина показала пятый результат в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в Париже.Дарья Клишина: Надеюсь, что ситуация с российской легкой атлетикой вскоре нормализуетсяРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина верит, что скоро наступят хорошие времена для российской легкой атлетики.Клишина стала 3-й на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЛозаннеРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина стала третьей в прыжках в длину на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в швейцарской Лозанне.
Теннис
Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA
Футбол
Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборных
Хоккей
«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас», Кучеров и Наместников набрали по одному очку
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Бобровский отразил 27 бросков
все новости
Дарья Клишина
Дарья Клишинавсе новости