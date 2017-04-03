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Легкоатлетка Сидорова откроет летний сезон командным чемпионатом России в Сочи

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова откроет летний сезон командным чемпионатом России по легкой атлетике в Сочи.

Первый этап «Бриллиантовой лиги» пройдет в Дохе 5 мая. Сидорова имеет право выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. 

- Ни в какую Доху мы не поедем, - рассказала тренер спортсменки Светлана Абрамова. - Анжелика никогда так рано не начинает летний сезон. Первым стартом для нее станет командный чемпионат России в Сочи. Со следующими турнирами мы пока не определились. 

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая.

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