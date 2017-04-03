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Геннадий Орлов: «Зенит» заставил всех конкурентов еще раз подумать, что он не так прост, как кажется

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Рубином» (2:0). 

- В общем, «Зенит» матчем с «Рубином» заставит всех конкурентов еще раз подумать, что он не так прост, как кажется. Однако есть одно серьезное обстоятельство, повлиявшее на исход - это идеальное поле «Казань-Арены». Для техничных игроков «Зенита» хороший газон - очень важно. На кочкообразном поле такие стеночки не пройдут.

Отмечу, что физически игроки стали лучше выглядеть. От тренировки к тренировки они наверстывают и потихоньку возвращаются на свой прежний уровень. А появление Шатова еще больше усилит атаку «Зенита». А ведь в резерве команды есть и другие игроки.

Уже с «Арсеналом» я увидел, что «Зенит» создавал много моментов. Так было и сегодня. Конечно, когда повели в счете 2:0, то, в общем-то, сушили игру. Это естественно, зачем что-то выдумывать и рвать жилы. Надо отталкиваться от результата, это стратегия. Еще столько игр впереди, нужно приложить очень много сил, чтобы завоевать чемпионство. Вся борьба еще впереди, - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

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