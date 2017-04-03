«Лужники» могут ввести в строй до конца апреля
Большая спортивная
арена «Лужники» может быть сдана в эксплуатацию после реконструкции до конца
апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и
строительству Марат Хуснуллин.
«Все строительные работы на стадионе завершены, буквально на днях успешно прошли проверку все инженерные системы арены. Думаю, к концу месяца стадион получит разрешение на ввод.
Приемка такого значимого объекта, где пройдут соревнования самого высокого уровня, очень строгое, однако мы уверены, что стадион эту проверку пройдет», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Отметим, что в проверке стадиона примут участие специалисты ФИФА. В результате реконструкции, которая проводилась перед чемпионатом мира 2018 года, вместимость «Лужников» увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.