Гимнастка Солдатова завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при в Испании
Российская гимнастка Александра Солдатова завоевала пять золотых медалей на этапе Гран-при в испанской Марбелье.
Солдатова первенствовала во всех видах программы – в упражнениях с мячом, с обручем, с булавами, с лентой и в многоборье. Гран-при в Испании завершилось в воскресенье.
18-летняя Солдатова является двукратная чемпионка мира в командном зачете и чемпионкой Европы.
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