«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги

Капитан «Звезды» Виктория Климанцева (слева)

«Звезда» одержала победу над «Кубанью» (34:25) в матче 20-го тура суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Звезды» Наталья Винюкова, забившая девять голов. Отметим, что по ходу сезона Винюкова перешла в «Звезду» из «Кубани».

Еще одним героем матча стала голкипер «Звезды» Маргарита Кушнырь, отразившая 12 из 22 бросков. 20-летний вратарь выступает за подмосковную команду на правах аренды, а права на нее принадлежат также «Кубани».

В составе гостей самой результативной стала правая полусредняя Антонина Скоробогатченко. На ее счету шесть точных бросков.

В другом матче «Динамо-Синара» неожиданно переиграла «Ладу» (28:27). На последней минуте победу команде из Волгограда принесла Валерия Ганичева. Всего же она забила 11 голов.

Суперлига

Женщины

20-й тур

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 28:27 (15:16)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Астраханочка» (Астрахань) – 36:22 (19:12)

«Звезда» (Московская область) – «Кубань» (Краснодар) – 34:25 (15:17)

«Луч» (Москва) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 31:25 (14:13)

«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 28:25 (12:9)

Итоговое положение: 1. «Ростов-Дон» – 40 очков. 2. «Лада» – 34. 3. «Астраханочка» – 29. 4. «Кубань» – 26. 5. «Динамо-Синара» – 26. 6. «Звезда» – 24. 7. «Луч» – 13. 8. «Ставрополье-СКФУ» – 10. 9. «АГУ-Адыиф» – 7. 10. «Университет» – 7. 11. «Уфа-Алиса» – 4.

Таким образом, определились пары ¼ финала:

«Ростов-Дон» – «Ставрополье-СКФУ»

«Лада» – «Луч»

«Астраханочка» – «Звезда»

«Кубань» – «Динамо-Синара»

Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля на площадках команд, занявших более низкое место. 23 и, если потребуется, 24 апреля состоятся матчи на площадках команд, занявших более высокое место.