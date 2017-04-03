Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Коламбус2 : 3Вашингтон
Футбол  Спартак- : -Оренбург
Хоккей  Тампа-Бэй6 : 3Даллас
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Звезда» обыграла «Кубань» в заключительном туре суперлиги

Комментарии
Капитан «Звезды» Виктория Климанцева (слева)
Капитан «Звезды» Виктория Климанцева (слева)

«Звезда» одержала победу над «Кубанью» (34:25) в матче 20-го тура суперлиги.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя «Звезды» Наталья Винюкова, забившая девять голов. Отметим, что по ходу сезона Винюкова перешла в «Звезду» из «Кубани».

Еще одним героем матча стала голкипер «Звезды» Маргарита Кушнырь, отразившая 12 из 22 бросков. 20-летний вратарь выступает за подмосковную команду на правах аренды, а права на нее принадлежат также «Кубани».

В составе гостей самой результативной стала правая полусредняя Антонина Скоробогатченко. На ее счету шесть точных бросков.

В другом матче «Динамо-Синара» неожиданно переиграла «Ладу» (28:27). На последней минуте победу команде из Волгограда принесла Валерия Ганичева. Всего же она забила 11 голов.

Суперлига

Женщины

20-й тур

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Лада» (Тольятти) – 28:27 (15:16)

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Астраханочка» (Астрахань) – 36:22 (19:12)

«Звезда» (Московская область) – «Кубань» (Краснодар) – 34:25 (15:17)

«Луч» (Москва) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 31:25 (14:13)

«Уфа-Алиса» (Уфа) – «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) – 28:25 (12:9)

Итоговое положение: 1. «Ростов-Дон» – 40 очков. 2. «Лада» – 34. 3. «Астраханочка» – 29. 4. «Кубань» – 26. 5. «Динамо-Синара» – 26. 6. «Звезда» – 24. 7. «Луч» – 13. 8. «Ставрополье-СКФУ» – 10. 9. «АГУ-Адыиф» – 7. 10. «Университет» – 7. 11. «Уфа-Алиса» – 4.

Таким образом, определились пары ¼ финала:

«Ростов-Дон» – «Ставрополье-СКФУ»

«Лада» – «Луч»

«Астраханочка» – «Звезда»

«Кубань» – «Динамо-Синара»

Первые матчи серий до двух побед пройдут 20 апреля на площадках команд, занявших более низкое место. 23 и, если потребуется, 24 апреля состоятся матчи на площадках команд, занявших более высокое место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Звезда» победила «АГУ-Адыиф»«Звезда» победила «АГУ-Адыиф»Звенигородская «Звезда» одержала победу над «АГУ-Адыиф» из Майкопа (45:29) в матче предварительного этапа женской суперлиги.Гандболистки «Звезды» обыграли на выезде «Ставрополье-СКФУ»В матче чемпионата России гандболистки «Звезды» на выезде обыграли «Ставрополье-СКФУ» со счетом 31:23.Вяхирева пропустит три-четыре месяцаПравая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева перенесла в Германии операцию на голеностопном суставе. Срок восстановления после нее займет от трех до четырех месяцев.Дмитриева стала капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги»Разыгрывающая «Лады» Дарья Дмитриева назначена капитаном сборной России на этапе «Золотой лиги» во Франции. Такое решение принял тренерский штаб команды во главе с Евгением Трефиловым.Владлена Бобровникова: После Олимпиады у нас не было времени прийти в себяЛевая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Владлена Бобровникова высказалась о том, что чувствовала после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Анна Сень: Иногда забываю, что выиграла Олимпийские игрыЛевая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Сень высказалась о победе на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФПервый матч 1/4 Кубка ЕГФ среди женщин между гандболистками немецкого «Битигхайма» и российской «Кубани» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 33:26 в пользу «Битигхайма». .Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительноГлавный тренер «Кубани» и сборной России прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).«Звезда» проиграла «Динамо-Синаре»Подмосковная «Звезда» потерпела поражение от «Динамо-Синары» (24:28) в матче предварительного этапа женской суперлиги.«Звезда» – «Динамо-Синара». Прямая видеотрансляция матча в группе «Советского спорта»«Советский спорт» ведет прямую видеотрансляцию матча женской гандбольной суперлиги между «Звездой» и «Динамо-Синарой».«Кубань» победила «Ставрополье-СКФУ»«Кубань» нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» (39:23) в матче женской суперлиги в Невинномысске.«Астраханочка» одержала первую победу в основном этапе Лиги чемпионов«Астраханочка» победила «Тюрингер» (26:24) в матче основного этапа Лиги чемпионов.«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-ДонуИсполком Федерации гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка России.«Ростов-Дон» нанес поражение «Уфе-Алисе»«Ростов-Дон» одержал победу над «Уфой-Алисой» (38:14) в матче женской суперлиги.«Ростов-Дону» засчитана техническая победа после того, как игроки «Университета» заболели гриппомМатч суперлиги между «Университетом» и «Ростов-Доном» не состоялся из-за эпидемии гриппа в команде из Ижевска.«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в матче женской суперлиги«Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой» (29:24) в матче женской суперлиги в Тольятти.В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью»В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места«Кубань» одержала победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.«Звезда» победила в гостях «Уфу-Алису»«Звезда» выиграла в гостях у «Уфы-Алисы» (32:25) в матче предварительного этапа женской суперлиги.«Астраханочка» крупно проиграла «Метцу» в Лиге чемпионов«Астраханочка» потерпела поражение от «Метца» (18:37) в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.
Теннис
Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA
Футбол
Луис Энрике: Доволен тем, что удалось выиграть после паузы на матчи сборных
Хоккей
«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас», Кучеров и Наместников набрали по одному очку
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Бобровский отразил 27 бросков
все новости
Уфа-Алиса
Уфа-Алисакалендарьстатистика
АГУ-Адыиф
АГУ-Адыифкалендарьстатистика
Университет
Университеткалендарьстатистика
Ростов-Дон
Ростов-Донкалендарьстатистика
Лада
Ладакалендарьстатистика
Астраханочка
Астраханочкакалендарьстатистика
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Звезда
Звездакалендарьстатистика
Луч
Лучкалендарьстатистика
Ставрополье-СКФУ
Ставрополье-СКФУкалендарьстатистика
Валерия Ганичева
Валерия Ганичевавсе новости
Наталья Винюкова
Наталья Винюковавсе новости