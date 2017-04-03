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Анна Сидорова: Здорово, что мы продолжаем из года в год переписывать историю керлинга

Источник:  Лента.РуКомментарии

Керлингистка Анна Сидорова рассказала о планах на будущее.

- Очень здорово, что мы продолжаем из года в год переписывать историю керлинга, ведь мы впервые завоевали серебряные медали. Конечно, все были рады, но неприятный осадок все-таки остался — проигрыш в финале. После матча поговорили с девчонками и пришли к выводу, что в решающий момент нам не хватило опыта — все-таки это был наш первый финал чемпионата мира. Теперь все наши мысли связаны с Олимпийскими играми, на которые мы завоевали путевку благодаря успешному выступлению в Пекине. Не знаю, отправят ли в Пхенчхан именно нас, но шансы высоки.

Если позволит здоровье и я буду понимать, что еще могу принести пользу команде и стране, я останусь после ОИ-2018. В любом другом случае серьезно подумаю об уходе. Но пока мне нравится параллельно развиваться. Я не только спортсменка, у меня хорошее образование. Рано или поздно я бы хотела попробовать себя в чем-нибудь еще, - цитирует Сидорову «Лента.Ру». 

Напомним, что сборная России впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира. В финале наша команда проиграла канадкам.  

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