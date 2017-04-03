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Валентин Балахничев: В США, Великобритании и Франции спортсмены используют препараты, которые дают преимущество в результатах

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался об избирательности WADA (Всемирного антидопингового агентства), которое не включило аналогичные мельдонию препараты в список запрещенных.

«Дело в том, что те препараты не лицензированы в России. Они не ввозятся и не могут у нас применяться. Именно поэтому приходится отстаивать мельдоний. Тем не менее, они широко используются спортсменами, в данном случае в США, Великобритании, Франции – в тех странах, где фармакология намного лучше развита, чем в России.

Препараты, которые дают спортсменам неоспоримое преимущество в результатах, но по каким-то причинам не включены в списки WADA. Это настораживает. Получается избирательная практика», – приводит «Собеседник» слова Балахничева.

Отметим, что мельдоний не попал в постановление о перечне запрещенных для применения спортсменами веществ и методов, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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