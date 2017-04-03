Бюджет «Урала» в 2016 году превысил 1 млрд рублей, сообщает Znak.com.

По сравнению с 2015 годом он увеличился на 160 млн 236 тыс. рублей. Как сообщает источник, продолжают расти «поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, арендных платежей, комиссионных» и так далее. Кроме этого в клубе снизились управленческие расходы. Они составили более 42,6 млн рублей против 59,7 млн рублей. В итоге клуб закончил год с чистой прибылью в 148 тысяч рублей.

После 21 тура «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российской футбольной премьер-лиги, в активе команды 23 очка.