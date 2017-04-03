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Елена Чайковская: Медведева не участвует ни в каких соревнованиях, она над всеми

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Елена Чайковская подвела итоги женского турнира на чемпионате мира в Хельсинки.

– Женя Медведева стоит особняком, – приводит «Газета.Ru» слова Чайковской. – Если у мужчин в заключительной разминке все шестеро фигуристов неистово борются между собой, то Женя не участвует ни в каких соревнованиях. Женя сейчас над всеми. И честь и хвала ей и ее тренеру, что пока она не дает ни малейшего повода усомниться в своем превосходстве, выходит и делает все с легкостью, с каким-то волшебным порывом, безмятежностью… Ей сейчас равных нет. И я очень надеюсь на то, что это состояние ей удастся сохранить не только до Олимпиады, но и на следующее четырехлетие.

– А если взглянуть на женское одиночное катание без Медведевой?
– Женское одиночное катание – это любые эмоции, переживания. Это – чувственная пластика… Именно поэтому соревнования женщин всегда собирали полные залы. А сейчас на взрослых чемпионатах мира катаются в основном 15–16-летние девочки. Но давайте посмотрим, куда это все пойдет. Если женские турниры будут напоминать юниорские чемпионаты, то, мне кажется, это не тот путь, по которому нужно идти.

Напомним, в пятницу 17-летняя Медведева выиграла золото чемпионата мира, установив мировые рекорды по баллам за произвольную программу (154,40) и по сумме баллов за две программы (233,41).

Теперь на счету Медведевой по две победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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