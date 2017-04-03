Рамон Родригес Мончи: Мы близки к тому, чтобы договориться с «Ромой»

Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи близок к подписанию контракта с «Ромой».



«Я не буду работать в другой испанской команде, – приводит Football Italia слова Мончи. – Я не смогу это делать, потому что я севильянец. Рассматривают только работу за рубежом.

«Рома»? Это самое конкретное предложение. Но сделка пока не оформлена. Мне нужно время, чтобы еще подумать. Они ждут меня.

Мне нравится проект «Ромы». Окончательное решение скоро будет принято. Мы близки к тому, чтобы договориться.

Как-то давно я уже был в Риме как турист. Это красивый город. Я даже скучаю немного по нему. А в последний раз я был там, когда они забили нам шесть голов».

Добавим, что в связи с возможным приходом Мончи сообщается о том, что «Рому» может возглавить бывший главный тренер «Севильи» Унаи Эмери, который сейчас работает в «Пари Сен-Жермен».