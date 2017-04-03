Маурицио Арривабене: Разговоры о контрактах будут только отвлекать гонщиков «Феррари»

Глава «Феррари» Маурицио Арривабене заявил, что пока не планирует вести переговоры о новых контрактах с призовыми пилотами команды Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

«Разговоры о контрактах будут только отвлекать наших гонщиков, поэтому пока что я не собираюсь вести такие обсуждения.

В этом сезоне мне хотелось бы, чтобы Себастьян был счастлив – у него в распоряжении быстрый автомобиль», – приводит Autosport.com.ru слова Арривабене.

Напомним, не исключено, что 37-летний Райкконен завершит карьеру в Формуле-1 по окончании сезона. На его место прочат Антонио Джовинацци, для которого первый этап сезона Гран-при Австралии стал дебютным в «Формуле-1». 23-летний итальянец остается третьим пилотом «Заубера» и выступал в Мельбурне в связи с неготовностью немца Паскаля Верляйна.

Второй этап чемпионата мира Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля в Шанхае.