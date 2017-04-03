Маурицио Арривабене: Разговоры о контрактах будут только отвлекать гонщиков «Феррари»
Глава «Феррари»
Маурицио Арривабене заявил, что пока не планирует вести переговоры о новых
контрактах с призовыми пилотами команды Себастьяном Феттелем и Кими
Райкконеном.
«Разговоры о контрактах будут только отвлекать наших гонщиков, поэтому пока что я не собираюсь вести такие обсуждения.
В этом сезоне мне хотелось бы, чтобы Себастьян был счастлив
– у него в распоряжении быстрый автомобиль», – приводит Autosport.com.ru слова Арривабене.
Напомним, не исключено, что 37-летний Райкконен завершит карьеру в Формуле-1 по окончании сезона. На его место прочат Антонио Джовинацци, для которого первый этап сезона Гран-при Австралии стал дебютным в «Формуле-1». 23-летний итальянец остается третьим пилотом «Заубера» и выступал в Мельбурне в связи с неготовностью немца Паскаля Верляйна.
Второй этап чемпионата мира Гран-при Китая пройдет 7-9 апреля в Шанхае.