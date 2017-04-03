Мусса Думбия: «Томь» - команда, которая может создать проблемы любому сопернику
После матча «Арсенал» - Томь» (3:0) полузащитник туляков Мусса Думбия поделился впечатлениями от игры.
«Меня
переполняют чувства, я забил первый гол за «Арсенал». Сказать, что я
счастлив - ничего не сказать. «Томь» - команда, которая может создать
проблемы любому сопернику. У нас были определенные трудности по ходу
матча, но мы сами себе облегчили задачу тем, что вышли на игру
максимально сконцентрированными. Мы знали, что соперник едет в Тулу за
тремя очками, ведь они идут на последнем месте», - рассказал Думбия в
интервью клубной пресс-службе «Арсенала».
Напомним, что после победы над «Томью» тульский клуб поднялся на 13 место в таблице РФПЛ, набрав 18 очков. Томичи остались последними с 12 очками.
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