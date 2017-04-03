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Мусса Думбия: «Томь» - команда, которая может создать проблемы любому сопернику

Дмитрий Аполоник
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

После матча «Арсенал» - Томь» (3:0) полузащитник туляков Мусса Думбия поделился впечатлениями от игры.

«Меня переполняют чувства, я забил первый гол за «Арсенал». Сказать, что я счастлив - ничего не сказать. «Томь» - команда, которая может создать проблемы любому сопернику. У нас были определенные трудности по ходу матча, но мы сами себе облегчили задачу тем, что вышли на игру максимально сконцентрированными. Мы знали, что соперник едет в Тулу за тремя очками, ведь они идут на последнем месте», - рассказал Думбия в интервью клубной пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что после победы над «Томью» тульский клуб поднялся на 13 место в таблице РФПЛ, набрав 18 очков. Томичи остались последними с 12 очками.

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