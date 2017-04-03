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Мария Сотскова: Если бы Медведева не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бронзовый призер чемпионата России Мария Сотскова прокомментировала выступление Евгении Медведевой на чемпионате мира в Хельсинки.

- Просто надо работать, ведь если бы Евгения не была таким пахарем на тренировках, у нее не было бы таких результатов. А они показывают, как она работает. Значит, мы все работаем недостаточно, - сказала Сотскова в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хельсинки Евгения Медведева уверенно завоевала золотую медаль, установив новый мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ.    

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